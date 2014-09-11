В Донецке стреляют из крупнокалиберного оружия и тяжелых орудий

Об этом говорится на официальном сайте городского головы и горсовета Донецка.

«Первая половина дня в Донецке прошла неспокойно. Жители сообщают о том что в Ленинском, Кировском, Куйбышевcком районах периодически раздаются и одиночные выстрелы из крупнокалиберного оружия, и серии залпов их тяжелых орудий», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНочью в Донецке раздавались залпы, ситуация по-прежнему остается напряженнойПо состоянию на 13.00 системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Сбоев в графиках движения общественного транспорта нет. Автобусное сообщение Донецка с другими городами осуществляется через автовокзал "Южный".

Читайте такжеВойска РФ готовят провокации в Донецке с целью сорвать перемирие – ТымчукАвтовокзал "Западный" остается закрытым. Движение поездов не возобновлено, но железнодорожный вокзал Донецка работает и горожане могут приобрести или сдать билеты, а также получить необходимую справочную информацию. Отправление поездов осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.