Как Наоми Кэмпбел выбирала Мисс Украина Вселенная (фоторепортаж)
14:37, 21 февраля 2008Общество
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Победила Элеонора Масалаб
Как сообщал УНИАН, победительницей конкурса Мисс Украина Вселенная стала 19-летняя харьковчанка Элеонора Масалаб.
|Момент триумфа
Нынешнюю мисс избирали Наоми Кэмпбел, Александра Николаенко, Лариса Удовиченко, Фил Раффин и украинский актер Владимир Горянский. Этот состав жюри назван самым звездным и объективным за всю историю конкурса, который проводился в Украине.
|Александра Николаенко и Наоми Кэмпбел
|Муж Александры Николаенко - 72-летний американский миллиардер Фил Раффин
|Жюри в полном составе: Владимир Горянский, Лариса Удовиченко, Александра Николаенко, Наоми Кэмпбел, Фил Раффин
|Предел мечтаний всех конкурсанток
У конкурсанток были три выхода на сцену: первый - знакомство, дальше - выход в купальниках и последний - интеллектуальный конкурс.
По материалам5 канала
Фото Дмитрия Куприяна/ УНИАН
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