Как Наоми Кэмпбел выбирала Мисс Украина Вселенная (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, победительницей конкурса Мисс Украина Вселенная стала 19-летняя харьковчанка Элеонора Масалаб.

Нынешнюю мисс избирали Наоми Кэмпбел, Александра Николаенко, Лариса Удовиченко, Фил Раффин и украинский актер Владимир Горянский. Этот состав жюри назван самым звездным и объективным за всю историю конкурса, который проводился в Украине.

У конкурсанток были три выхода на сцену: первый - знакомство, дальше - выход в купальниках и последний - интеллектуальный конкурс.

По материалам5 канала

Фото Дмитрия Куприяна/ УНИАН