На Кировоградщине мужчина убил двух сестер, заподозрив их в колдовстве

38-летний житель Александровского района Кировоградской области зарезал двух пожилых женщин-сестер, заподозрив их в наведении порчи на его ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в области.

Во время воспроизведения обстоятельств совершенного преступления правоохранители выяснили, что сначала мужчина катал своего малолетнего ребенка на санках. Натолкнувшись на камень санки перевернулись и ребенок выпал, ударившись головой. В городской больнице его осмотрели и обнаружили сотрясение головного мозга.

Отец решил, что это падение было не случайным, а его ребенка сглазили, и обвинил в произошедшем, своих односельчанок - двух сестер, которые жили вместе. Идя выяснять отношения, мужчина прихватил металлический тесак, которым во время ссоры зарезал женщин (одной из них было 70, другой – 57 лет).

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.