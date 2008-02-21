Евросоюз не собирается помогать Украине в споре с Россией

Премьер-министр Юлия Тимошенко в четверг в Москве планирует обсудить вопрос поставок газа с руководителем „Газпрома“ Алексеем Миллером. Накануне секретариат президента назвал намерения Тимошенко попыткой дезавуировать договоренности Ющенко с Путиным. В то же время Украине не стоит рассчитывать на помощь Евросоюза в нынешнем газовом споре. Такую мысль в интервью “Немецкой волне” выразила эксперт Французского института международной политики Сюзанне Нес.

По словам Сюзанне Нес, Евросоюз в настоящее время не имеет желания поддерживать Украину. Такие настроения царили и во время конференции по вопросам энергетики, которую недавно организовывал Французский институт международной политики. Эксперт считает, что в настоящее время в Брюсселе ситуацию оценивают по-другому. “Два года тому назад здесь считали, что Украина однозначно является жертвой. А Россия проводила агрессивную стратегию. Сегодня все говорят, что Украина неверно ведет себя.” – отмечает Сюзанне Нес. К тому же, по мнению эксперта, в ЕС считают, что благодаря дешевым российским энергоносителям Украина имеет возможность производить недорогую продукцию и проводит политику демпинга относительно европейских производителей.