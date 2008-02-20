В Кировоградской области на 20% подорожал хлеб

Базовое предприятие по производству хлеба в Кировоградской области увеличило стоимость продукции из муки первого сорта на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом среднеобластной показатель стоимости на эту разновидность хлеба сегодня составляет 2 грн. 56 коп.

Начальник государственной инспекции по контролю за ценами в области Игорь ФУРМАНОВ на пресс-конференции объяснил, что подорожание имеет несколько оснований. По его словам, работникам предприятия повысили заработную плату. Во-вторых, возросла стоимость энергоносителей, необходимых для выпекания хлеба, в частности, природного газа.

«Но основной фактор - подорожание муки. Если раньше хлеб выпекался из муки из государственного резерва ГАК "Хлеб Украины", то сегодня такие запасы исчерпаны, поэтому используется мука, которую производитель закупает по коммерческой цене», - отметил И.ФУРМАНОВ.

Как объяснил начальник главного управления агропромышленного развития Кировоградской ОГА Иван ВЛАДОВ, в ближайшее время ожидается подписание постановления Кабинета Министров Украины, согласно которому будет осуществляться распределение муки по регионам. По его словам, предприятия области требуют 320 тонн муки из государственного резерва.

«Когда она поступит в регион, появится возможность стабилизировать уровень цены на хлеб, возможно, даже несколько снизить», - высказал надежду И.ВЛАДОВ.

Между тем, в области средняя стоимость хлеба из муки высшего сорта составляет 2,97 грн. за килограмм (по Украине – 3,23 грн.), из муки первого сорта – 2,56 грн. (по Украине – 2,55 грн.), из ржаной муки – 2,30 грн. (по Украине – 2,48 грн.)

По словам И.ФУРМАНОВА, даже после последнего подорожания средний уровень розничных цен на хлебобулочные изделия в Кировоградской области остается одним из самых низких в Украине.