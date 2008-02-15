ГАИ по-прежнему будет забирать права

Начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ заверяет, что сотрудники ГАИ и в дальнейшем будут изымать водительские права у тех участников дорожного движения, которые грубо нарушает правила дорожного движения, невзирая на то, что первый месячник работы ГАИ по новым формам завершился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КОЛОМИЕЦ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Практика изъятия водительских прав и доставки нарушителей в суд будет продолжена до внесения изменений в закон (об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения – УНИАН), чтобы водители не расслаблялись», – сказал С.КОЛОМИЕЦ.

Также он заметил, что в дальнейшем сотрудники ГАИ будут акцентировать свое внимание на водителях, у которых уже изъяты водительские удостоверения.

«Сегодня 35 тысяч человек лишены прав, и я сомневаюсь, что они поставили машины и ходят пешком», - отметил С.КОЛОМИЕЦ.

Также он сообщил, что за месяц с начала проведения широкомасштабных мероприятий сотрудники ГАИ выявили 935 тысяч 544 факта нарушений Правил дорожного движения, из них 165 тысяч 096 – это нарушения, которые становятся причинами ДТП.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, в том числе сотрудниками ГАИ выявлены 41 тысяча 702 факта управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

По результатам рассмотрения судами лишены права управления 37 тысяч 336 водителей и вынесено 98 тысяч 217 постановлений о наложении штрафа.