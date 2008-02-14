Семенюк «зарезала» конкурс по продаже Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины отказался объявить конкурс по продаже 99,52% пакета акций Одесского припортового завода 14 февраля 2008 года, как планировалось ранее.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению пресс-службы, председатель Фонда Валентина СЕМЕНЮК не утвердила протокол заседания конкурсной комиссии с объявлением условий конкурса по продаже акций ОПЗ.

По словам В.СЕМЕНЮК, 4 из 9 членов конкурсной комиссии проголосовали против «таких условий конкурса». Председатель Фонда объяснила свое решение отличием условий конкурса, утвержденных решением Кабмина, от условий, поданных ФГИУ ранее по решению конкурсной комиссии.

По информации В.СЕМЕНЮК, в утвержденных правительством 11 февраля условиях конкурса урезаны социальные обязательства, в частности, отсутствует пункт о недопущении сокращения работников предприятия.

Председатель ФГИУ объявила о своем намерении информировать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о «значительных изменениях в условиях конкурса».

Как сообщал УНИАН, на сайте Кабинета Министров Украины были обнародованы утвержденные распоряжением КМУ от 11 февраля 2008 г. №261-р условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Согласно документу, компании, которые зарегистрированы в оффшорной зоне, к участию в конкурсе не допускаются.

В частности, одним из квалификационных требований к участникам конкурса является осуществление на протяжении не менее трех последних лет прибыльной экономической деятельности.

Начальная цена пакета акций завода составляет 3 млрд. грн.

Покупатель обязан обеспечить: сохранение видов экономической деятельности, сохранение номенклатуры и объема производства аммиака и карбамида в соответствии с проектной мощностью общества, перегрузки химической продукции, прибыльной стабильной работы общества, получение дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) общества на протяжении пяти лет от даты перехода права собственности на пакет акций не менее следующих объемов: первый год - 2 340 млн. гривень, второй год - 2 510 млн. грн., третий год - 2 680 млн. грн., четвертый год - 2 850 млн. грн., пятый год - 3 020 млн. гривень.

Напомним, что 30 января Кабинет министров также утвердил условия приватизации Одесского припортового завода. Стартовая цена 99,52% акций предприятия составила 3 млрд. грн. Оставшаяся часть акций (0,48%) уже продана на льготных условиях сотрудникам предприятия.

Завод будет продан вместе с цехом перегрузки аммиака на конкурсе с элементами аукциона. При этом аммиакопровод, который находится на балансе предприятия, но не входит в его уставный фонд, останется в государственной собственности.

Как сообщила на заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, в социальной части условий приватизации ОПЗ устанавливаются очень жесткие рамки. Так, инвестор должен будет гарантировать коллективу зарплату на уровне европейских стран и четкое соответствие условий труда законодательству. Также жестко прописаны инвестиционные условия и условия свободного доступа потребителей к продукции комплекса. «Мы очень четко выписали процедуру расторжения договора приватизации, в случае если стороны не выполняют своих обязательств», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

Уставный фонд предприятия - 798 млн. 544 тыс. грн.