В крымской гимназии провели обыск: изъяли три книги и потребовали снять национальную символику

Сегодня в гимназии-интернате для одаренных детей в с.Танковое Бахчисарайского района Крыма провели обыск. Об этом Центру журналистских расследований сообщила мама одного из учащихся.

«Пришли человек шесть-семь в цивильном, маски-шоу не было. Шли целенаправленно в библиотеку и по всему административному учебному корпусу. Нашли какие-то три книги, которые вообще библиотекарь в глаза не видела, не знает. Они какого-то религиозного характера. Она не знает, ни кто написал, ни содержания. Это какая-то провокация», — рассказала собеседница Центра.

По ее словам, книги были изъяты, составлен протокол. После библиотеки пришедшие «гости» посетили все помещения школы, потребовали снять всю крымскотатарскую национальную символику и напугали детей.

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«Они пошли по всей территории, по учебному корпусу, по классам прошли. Но до этого сказали все снять – всю крымскотатарскую символику, все книги убрать, которые могли якобы вызвать подозрение. Дети перепуганы, учителя. Закончилось все в административном корпусе с общением директора и проверкой остальной документации», — рассказала собеседница Центра.

В настоящий момент неизвестно, представители какой службы были пришедшие с обыском люди, и на каких основаниях обыск проводился. Директор школы Мемет Кангиев на телефонные звонки не отвечает.

По данным Крым.Реалии, во время проверки в библиотеке гимназии нашли три книги, которые находятся в списке запрещенной исламской литературы. Сотрудники уверены, что найденные книги были подброшены, поскольку ранее их не было в фонде библиотеки гимназии.

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Школьные занятия уже закончились, дети передвигаются по территории школы, однако их заставили снять с себя предметы с национальной крымскотатарской символикой.

Сайт Крым.Реалии связался с директором учебного заведения Меметом Кангиевым, однако он все отрицает.