На Луганщине задержали "псевдоайдаровцев", грабивших местных жителей

14:02, 09 сентября 2014
Общество
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7 сентября в поселке Петровка Станично-Луганского района сотрудники военной комендатуры города Счастье задержали четверых мужчин. 

УНИАН

Задержанные под видом бойцов батальона "Айдар" проводили обыски и грабежи в домах местных предпринимателей, сообщает "Информатор".

Как сообщается, злоумышленники завладели охотничьим ружьем пострадавшего, и пытались угнать автомобиль.

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