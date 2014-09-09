На Луганщине задержали "псевдоайдаровцев", грабивших местных жителей
14:02, 09 сентября 2014Общество
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7 сентября в поселке Петровка Станично-Луганского района сотрудники военной комендатуры города Счастье задержали четверых мужчин.
Задержанные выдавали себя за бойцов "Айдара" / УНИАН
Задержанные под видом бойцов батальона "Айдар" проводили обыски и грабежи в домах местных предпринимателей, сообщает "Информатор".
Как сообщается, злоумышленники завладели охотничьим ружьем пострадавшего, и пытались угнать автомобиль.
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