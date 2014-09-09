На Луганщине задержали "псевдоайдаровцев", грабивших местных жителей

Задержанные под видом бойцов батальона "Айдар" проводили обыски и грабежи в домах местных предпринимателей, сообщает "Информатор".

Как сообщается, злоумышленники завладели охотничьим ружьем пострадавшего, и пытались угнать автомобиль.

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