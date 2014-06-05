МИД Украины требует от власти РФ немедленно освободить режиссера Сенцова

Как отмечается в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины, в Украине возмущены информацией, озвученной адвокатом задержанного в начале мая в Автономной Республике Крым Сенцова, о примененных относительно гражданина Украины пытках и нечеловеческом обращении. «Наряду с незаконным задержанием Олега Сенцова на территории Украины спецслужбами РФ и его дальнейшим этапированием в Москву, такие методы «выбивания показаний» со стороны российских карательных органов являются вопиющим нарушением всех международных соглашений и принципов, грубым надругательством над фундаментальными правами и свободами человека», - отмечается в комментарии.

В МИД считают, что сфабрикованные против граждан Украины абсурдные и бессмысленные обвинения являются очередным свидетельством развернутой в России антиукраинской истерии, которая на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым «материализуется» в жесткие репрессии против всех, кто не желает мириться с российской агрессией.

Читайте такжеФСБ утверждает, что в Крыму задержаны диверсанты из "Правого сектора", среди которых и режиссер Сенцов

«Призываем международное сообщество, международные неправительственные организации в сфере прав человека, общественность России дать оценку вопиющим фактам применения российскими карательными органами пыток, продолжить целеустремленное давление на Кремль с целью освобождения им всех политических заключенных, в том числе граждан Украины», - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 11 мая сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинского режиссера, активиста Майдана Сенцова. Его обвиняли в подготовке терактов.

В ФСБ РФ заявили, что в аннексированном Крыму задержаны члены "диверсионно-террористической группы" "Правого сектора", и "основной целью преступной деятельности группы было осуществление диверсионно-террористических актов в городах Симферополь, Ялта и Севастополь, а в дальнейшем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач".

Следственным управлением ФСБ расследуется уголовное дело в отношении Сенцова, Афанасьева, Чирния, Кольченко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 («организация террористической группировки и участие в ней»), ч. 3 ст. 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ. Отмечается, что они осуществили в составе террористической группировки приготовление к проведению террористического акта - взрывам ночью 9 мая самодельных взрывных устройств у «мемориала Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогам офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля соответственно.

В «Правом секторе» опровергают заявление ФСБ о подготовке терактов в Крыму и о связи с организацией режиссера Сенцова.