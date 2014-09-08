В Донецке прекратились обстрелы, ночь прошла спокойно - горсовет

По состоянию на 9.30 в Донецке тихо. Ночь с 7 на 8 сентября прошла спокойно.

Об этом сообщается на сайте городского совета Донецка.

Работают коммунальные службы, обеспечивая жизнедеятельность города.

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"Сегодня в 7 часов 25 минут в связи с аварией на питающей подстанции ХБК произошло автоматическое отключение 31 трансформаторной подстанции в Кировском районе. Бригады энергетиков уже приступили к ремонтным работам", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что общественный транспорт работает в штатном режиме: 8 сентября на маршруты вышли 40 трамваев, 70 троллейбусов и 17 автобусов.