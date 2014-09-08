Сумы под круглосуточной охраной: на всех въездах в город появились блокпосты

Все въезды в город Сумы отныне под круглосуточной охраной.

Милицейские блокпосты выставили на всех дорогах, ведущих в областной центр.

Читайте такжеНа Сумщине обстреляли военкомат и подорвали два служебных авто под райотделом милиции

Сотрудники ГАИ совместно с вооруженным спецназом обыскивают весь транспорт на предмет оружия и взрывчатки. Такие меры безопасности вызваны событиями на Сумщине.

Напомним, из огнеметов российского производства неизвестные обстреляли оборонный завод в Конотопе и военкомат в Шостке.