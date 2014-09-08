Сумы под круглосуточной охраной: на всех въездах в город появились блокпосты
09:52, 08 сентября 2014Общество
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ГАИ совместно с силовиками обыскивают весь транспорт на предмет оружия и взрывчатки.
На въездах в Сумм появились блокпосты / ТСН
Все въезды в город Сумы отныне под круглосуточной охраной.
Милицейские блокпосты выставили на всех дорогах, ведущих в областной центр.
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Сотрудники ГАИ совместно с вооруженным спецназом обыскивают весь транспорт на предмет оружия и взрывчатки. Такие меры безопасности вызваны событиями на Сумщине.
Напомним, из огнеметов российского производства неизвестные обстреляли оборонный завод в Конотопе и военкомат в Шостке.
Все въезды в город Сумы - отныне под круглосуточной охраной
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