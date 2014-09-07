Луганск второй день не обстреливают, город начали восстанавливать

По сообщениям жителей, вторая ночь в Луганске прошла спокойно, в городе не были слышны звуки выстрелов. Однако света, воды и связи по-прежнему нет.

Об этом сообщается на сайте Луганского городского совета.

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В продаже есть только самые необходимые продукты питания. На протяжении длительного времени в Луганск не поставляют продукты, медикаменты и топливо. Также не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты.

Сотрудники городских служб приступили к работе по восстановлению инфраструктуры Луганска, проводятся подготовительные мероприятия по возобновлению подачи электроэнергии, налаживанию поврежденных линий электропередач.