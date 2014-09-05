В Донецке напряженная обстановка, слышны звуки залпов – горсовет

Звуки залпов, по сообщениям горожан, периодически слышны во всех районах, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

Коммунальные службы и общественный транспорт работают, отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке под артобстрелом погибли пять мирных жителей"Аварийные бригады восстанавливают поврежденные сети газо- и энергоснабжения. На сегодняшний день отсутствует электроснабжение поселка Грабари в Куйбышевском районе, 10 многоэтажных домах и 3000 домах частного сектора в Киевском районе. Кроме того, частично обесточены Кировский и Петровский районы города", – добавили в горсовете.