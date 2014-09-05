В Донецке напряженная обстановка, слышны звуки залпов – горсовет
15:34, 05 сентября 2014Общество
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По состоянию на 13:30 в Донецке сохраняется напряженная обстановка.
REUTERS
Звуки залпов, по сообщениям горожан, периодически слышны во всех районах, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.
Коммунальные службы и общественный транспорт работают, отмечается в сообщении.
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