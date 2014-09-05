Все учащиеся, которые выехали из Крыма и Донбасса, приступили к учебе - Квит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Квит на пресс-конференции в Киеве.

«Соотношение количества тех учеников и студентов, которые выехали из Крыма и Донбасса, очень драматично отличается. Из Донбасса – это более 30 тыс. учеников, из Крыма – это 1,4 тыс.», - сказал министр.

По словам Квита, «все ученики школ пошли в школу, все дети, которые покинули Донбасс из-за военных действий, пошли в детские сады. Те дети, какие жилы в интернатах, все были оздоровлены, и если их нельзя было вернуть из-за того, что в их городах и селах идет война, эти дети остались в тех санаториях в южных областях Украины, где они находились на отдыхе».

Студенты, по его словам, «которые, в силу обстоятельств, были перемещены, которые переехали со своими семьями или отдельно переехали в другие регионы Украины, пошли на учебу».

«Во всяком случае, есть частные случаи. Еще кто-то не устроился в университет, но сейчас такая возможность есть. Для этого правительством было принято специальное распоряжение. МОН издало специальное разъяснение, и все могут устроиться в университет», - отметил министр.

Читайте такжеНа Луганщине и Донетчине от боевых действий пострадали 280 учебных заведений

«От поступающих требуется заявление, что они хотят вступить в то или другое учебное заведение в другом регионе Украине, и от них требуется копия любого удостоверения личности. Вся другая информация может быть взята университетами из единой базы, поэтому формальная процедура очень облегчается», - отметил Квит.

Министр образования объяснил, что студенты «принимаются в статусе свободного слушателя, то есть они будут учиться в других регионах Украины на протяжении семестра и сдавать экзамены, они будут иметь студенческие билеты, зачетные книжки, будут полноправными членами академических групп».

«Университеты обязаны взять их и могут отказать только в одном случае: если количество отдельной академической группы, на которую он (студент) претендует, имеет более 5 человек выше предела количества этой группы. В этом случае мы советуем просто обратиться в другой университет, который имеет такую специальность», - сказал Квит.