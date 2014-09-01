Супруга президента посетила праздничную линейку ко Дню знаний в столичной школе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

В своем приветственном слове супруга президента отметила: "В это сложное для страны время очень важно на собственном примере учить детей отличать добро от зла, правду ото лжи, друга от врага. И сегодня на нас - родителях и учителях, лежит большая ответственность за судьбу нашего будущего".Читайте такжеСегодня в Украине отмечают День знаний

Порошенко поблагодарила учеников, родителей и учителей за участие в благотворительной акции "Лекарства вместо цветов". Собранные во время этой акции средства ученики передадут на лечение учителя киевской школы №104 Константина Менделеева, который получил ранение во время АТО и проходит лечение в военном госпитале в городе Ирпень.

"Это яркий показатель сплоченности нашего общества вокруг общей беды и сознательности нашего подрастающего поколения", - сказала супруга президента.Читайте такжеПорошенко надеется, что молодое поколение украинцев построит по-настоящему единую страну

Кроме того, она посетила первый в новом учебном году урок в 8 "А" классе на тему "Украина единая" и подарила школе плазменный телевизор.

Также Порошенко посетила торжественный концерт, посвященный Дню знаний, в киевской детской школе искусств №2 имени Вериковского, в котором приняли участие дочери президента Александра и Евгения - ученицы этого заведения.