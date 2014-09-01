В Донецке сохраняется напряженная обстановка – горсовет

Об этом говориться на официальном сайте городского головы и городского совета Донецка.

Системы жизнеобеспечения города работают. Аварийные бригады предприятия "ПЭС-Энергоуголь" ведут восстановительные работы на сетях в Петровском районе и городе Моспино.

По информации диспетчерской службы «Донецких электрических сетей», в первой половине дня 1 сентября специалисты восстановили энергоснабжение микрорайона Гладковка в Киевском районе. Также запитаны три трансформаторные подстанции в Куйбышевском районе. Работы по восстановлению энергоснабжения микрорайонов в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах продолжаются.

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