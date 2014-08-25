"Нафиг вам эта Хохляндия": учителя из Славянска проводили российскую пропаганду детям

Об этом журналистам рассказали славянские школьники, которые накануне Дня независимости Украины раскрашивали столбы и мосты своего освобожденного от террористов города в цвета украинского флага, пишет Преступности.нет.

"В основном за Украину были учителя украинского языка и литературы. А так все в основном за Россию, да, "вчехляли" нам свою точку зрения. Говорили: "Нафиг вам эта хохляндия, тут херово, надо в Россию". Мы им говорили, что зачем нам чужая страна, тем более, что она является агрессором, если у нас есть своя чудесная страна, ее просто надо восстановить, правительство хорошее поставить и все будет хорошо", - рассказал Павел, ученик из Славянска.

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Заместитель губернатора Донецкой области Тамара Лукьянчук, в свою очередь, на вопрос, много ли выявлено и уволено администрацией учителей и врачей, которые пропагандировали "ДНР" и сотрудничали с ней, ответила, что это вопрос скорее не к ней, и что она не бралась бы вешать ярлыки.

В то же время заместитель мэра города Краматорска Андрей Панков признался, что один из учителей в школе, где обучается его сын, активно на уроках склонял детей к поддержке России и "Донецкой народной республики", после чего таки был уволен. Что касается остальных, которые 1 сентября снова выйдут на работу и продолжат заниматься с детьми, Панков ответил: "Не беспокойтесь, мы сработаем".