Семьи погибших бойцов АТО получат по 608 тысяч грн и квартиры - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Яценюк напомнил, что была создана специальная Государственная служба по вопросам участников антитеррористической операции.

"Каждая семья получает вместо каждого потерянного кормильца, военнослужащего 608 тысяч гривен", - сказал он и подчеркнул, что государство не только гарантирует такие выплаты, но и реально их осуществляет. Премьер отметил, что специально для этого был увеличен объем резервного фонда бюджета.

Читайте такжеМинобороны закупило 33 квартиры для семей погибших участников АТОКроме того, Яценюк напомнил о решении по обеспечению квартирами семей военнослужащих, которые не имели собственного жилья.

"Первый транш, 23 миллиона, мы выделили. Сейчас готовятся дополнительные списки для того, чтобы не оставить ни одну семью", - сказал он.

Также Яценюк напомнил о программе реабилитации и помощи тем, которые вернутся с войны". "Война закончится и наши герои вернутся. И надо обратно устраиваться в гражданскую жизнь, в жизнь восстановления государства," - сказал он.