В Житомире отказались рассматривать вопрос об отношении к языковому закону

Житомирский областной совет отказался рассматривать вопрос об отношении к языковому закону.

Как передает корреспондент УНИАН, данный вопрос не был внесен в повестку дня.

С предложением внести в повестку дня сессии вопрос о позиции облсовета относительно Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" выступили депутаты от Объединенной оппозиции "Батькивщина".

Лидер Объединенной оппозиции Житомирской области, председатель фракции «Фронт Змін», депутат облсовета Геннадий Зубко также внес предложение включить в повестку дня вопрос о проведении 1 сентября этого года во всех школах области урока украинского языка как родного и национального.

Оба предложения были отклонены большинством голосов депутатов.

«Люди должны понимать, что единственный государственный язык Украины - украинский, языковой вопрос должен объединять людей, а не раскалывать общество», - отметил Г.Зубко, предлагая рассмотреть данные вопросы.

Как отметил, выступая на сессии, депутат облсовета от Партии регионов, начальник управления образования и науки Житомирской облгосадминистрации Александр Пастовенский, «на Житомирщине на русском языке учится лишь 1% учеников, и языковой вопрос не является проблемой для региона».

Председатель Житомирского областного совета Иосиф Запаловский в комментарии УНИАН отметил: "На прошлой сессии облсовета депутаты поднимали вопрос о региональных языках. Я предлагал на заседании президиума областного совета вынести языковой вопрос на эту сессию. Однако, учитывая то, что соответствующий закон (о региональных языках - УНИАН)) Президентом Украины Виктором Януковичем уже подписан, сами фракции сняли его с рассмотрения этой сессии".

Председатель облсовета также подчеркнул, что это была "бюджетная" сессия, на которой депутаты приняли пакет вопросов, связанных с областным бюджетом и финансированием ряда социальных программ".

Также на сегодняшнем заседании Житомирского областного совета фракции «Фронт Змін» и «Батькивщина» объявили о создании в областном совете нового межфракционного объединения, председателем которого избран Г.Зубко, а сопредседателем - председатель фракции «Батькивщина» Виталий Француз.