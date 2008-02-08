В Нафтогазе говорят, что Тимошенко таки разогнала УкрГаз-Энерго

Кабинет Министров Украины отменил свое постановление, которым разрешалось НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo создать совместное предприятие ЗАО "УкрГаз-Энерго" для поставок импортного природного газа потребителям Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО в интервью интернет-изданию "Украинская правда" .

"Я знаю, что вчера вопрос рассматривался на Кабмине, он был проголосован. Более того, представитель Президента в Кабмине сказал, что этот вопрос согласован с Президентом, и он его завизировал. Но Юлия Владимировна сказала, что она этот вопрос дополнительно согласует с Виктором Андреевичем", - сказал он.

При этом он добавил, что при создании "УкрГаз-Энерго" не было выполнено до конца распоряжение правительства в части согласования устава ЗАО со всеми министерствами.

И.ДИДЕНКО также выразил уверенность в том, что, устранив компанию RosUkrEnergo из схемы поставок топлива, цену на газ для Украины в размере 179,5 долл. за тыс. куб. м (на границе с Россией) удастся сохранить.

На вопрос, кто будет поставлять к украинской границе топливо вместо RosUkrEnergo, И.ДИДЕНКО ответил, что это может быть как непосредственно "Газпром", так и новое совместное предприятие, учредителями которого станут "Нафтогаз Украины" и "Газпром".

"Сегодня этим занимается RosUkrEnergo. Если забрать RosUkrEnergo, то поставлять будет или "Газпром" напрямую, или новое совместное предприятие, но учредителями которого будут напрямую "Газпром" и "Нафтогаз". Мы за прозрачные… отношения… Работа в этом направлении уже ведется с приходом нового руководства "Нафтогаза", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля член наблюдательного совета, советник председателя правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Андрей ГАЛУЩАК сообщил, что 28 января "Нафтогаз Украины" обратился с письмом в Кабинет министров с просьбой отменить распоряжение Кабмина №27-р от 24 января 2006 года "Вопросы обеспечения отечественных потребителей природным газом", согласно которому Кабмин согласился с предложением Минтопэнерго относительно создания с участием НАК "Нафтогаз Украины" закрытого акционерного общества для обеспечения бесперебойных поставок импортного природного газа отечественным потребителям.

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo. Часть ввезенного в страну энергоносителя "УкрГаз-Энерго" поставляет конечным потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшей поставки теплоснабжающим предприятиям и бюджетным учреждениям.