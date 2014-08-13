Террористы украли у жителей Луганской области около 500 автомобилей

Об этом сообщает Управление Государственной автомобильной инспекции в Луганской области. В сообщении говорится, что правоохранителям известно о незаконном завладении около 500 автомобилей боевиками с мая этого года.

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Кроме того, в освобожденных от террористов городах поступают новые заявления об украденных автомобилях во время пребывания боевиков.

Так, 12 августа в органы внутренних дел обратилась 32-летняя жительница области, которая сообщила о том, что неизвестные незаконно завладели ее автомобилем Шевроле, находившимся на стоянке в Алчевске.