Силовики блокируют группировки боевиков близ Луганска, Горловки, Алчевска и Стаханова - Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Также, как пишет эксперт, вчерашнее освобождение Углегорска позволяет украинской армии, развивая успех, окончательно блокировать группировку противника в районе Горловки.

Дальнейшее продвижение сил АТО на юго-запад от Лутугино и встречное - от Ивановки южнее н.п. Петровское, позволяет блокировать группировку террористов в районе н.п. Алчевск и Стаханов, где находятся опорные пункты боевиков (эта задача также в настоящее время выполняется), сообщил Тымчук.

Читайте такжеАТО продлится, но безопасность колонны с "гуманитаркой" из России будет обеспечиваться - СНБО«Наступление сил АТО одновременно по разным направлениям в Луганской и Донецкой областях сделало невозможным организацию террористами обороны на всех участках из-за острой нехватки живой силы и вооружений. Критической для «ДНР» стала нехватка ресурсов для организации обороны на направлении Шахтерск-Торез-Снежное, что позволяет силам АТО блокировать группировки боевиков в этих районах (эта задача на данный момент выполняется, при этом были пресечены попытки боевиков доставить в данный район подкрепление). А главное – позволило силам АТО перерезать трассу Н21, по которой осуществляется связь группировки противника в районе Донецка с «ЛНР» и поставки вооружений и наемников из России», - отмечает Тымчук.