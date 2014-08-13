На донецкой шахте произошел взрыв, пострадали 16 горняков, еще двух ищут
08:45, 13 августа 2014Общество
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Шестнадцать горняков пострадали в результате взрыва метана в шахте "Покровская" в Красноармейске, судьба еще двоих не известна.
В шахте взорвался метан / ТСН
Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.
Разрыв произошел утром на глубине более восьмисот метров. Шестнадцать пострадавших доставили в больницу в соседний Димитров. Известно, что несколько шахтеров получили тяжелые ожоги, но перевезти их в областной специализированный ожоговый центр не могут из-за боевых действий вокруг Донецка.
На руднике сейчас все работы приостановили. Там ищут двух пропавших шахтеров и работают следователи, которые устанавливают причину аварии.
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На шахте в Донецкой области взорвался метан
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