На донецкой шахте произошел взрыв, пострадали 16 горняков, еще двух ищут

08:45, 13 августа 2014
Общество
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Шестнадцать горняков пострадали в результате взрыва метана в шахте "Покровская" в Красноармейске, судьба еще двоих не известна.

У шахті вибухнув метан / ТСН

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Разрыв произошел утром на глубине более восьмисот метров. Шестнадцать пострадавших доставили в больницу в соседний Димитров. Известно, что несколько шахтеров получили тяжелые ожоги, но перевезти их в областной специализированный ожоговый центр не могут из-за боевых действий вокруг Донецка.

На руднике сейчас все работы приостановили. Там ищут двух пропавших шахтеров и работают следователи, которые устанавливают причину аварии.

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