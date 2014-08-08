Сметы празднования Дня Независимости еще нет – министр культуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«Нет еще четкой сметы, я вам честно скажу, сейчас по казначейству почти ничего не проходит и многие из этих мероприятий не имеют еще даже четкой сметы”, - сказал министр и прибавил, что с определенными техническими службами они договариваются, “грубо говоря, в кредит”.

Нищук отметил, что парадом занимается Министерство обороны, поэтому он не знает даже приблизительного количества средств на это мероприятие.

В то же время, говоря об ориентировочных суммах на те мероприятия, которые в компетенции Министерства культуры, Нищук отметил, что “на одно идет сто с чем-то тысяч, мы как-то делаем чисто для технического обеспечения и для выставки”.Читайте такжеДень Независимости Украины отметят парадом - Указ президента

“Для концерта на майдане, для того, чтобы сцену сделать, привезти все - там около 300 с чем-то (тысяч гривен — УНИАН) полностью все мероприятие. На Софийской площади вся сцена, все мероприятия внутри - это тоже примерно такие же деньги”, - сказал он и добавил, что средства еще не утверждены.

Отвечая на вопрос об инициативах не тратить бюджетные деньги на празднование, Нищук привел пример, что в минувшие годы смета на День Независимости составляла более 3 млн. грн за один день.

“Пока мы не тратим ни одной копейки. И я с удовольствием, и есть призывы к тем государственным предприятиям, через которые должны проходить эти мероприятия, о том, чтобы они искали партнеров, спонсоров, чтобы они обеспечили”, - сказал министр.