В Горловке в результате обстрела сгорел Благовещенский храм
17:42, 07 августа 2014Общество
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В результате прямого попадания артиллерийского снаряда в Горловке сгорел Благовещенский храм, построенный из дерева.
В Горловке сгорел деревянный храм / фото wikimedia.org
Как сообщает сайт gorlovka.ua, деревянный храм и детская площадка, находившаяся возле него в жилом масиве Строителей оказались под обстрелом.
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"В результате прямого попадания артиллерийского снаряда сгорел деревянный Благовещенский храм. В микрорайоне Строителей зафиксировано еще несколько очагов возгорания. Работают пожарные", - подтвердили информацию на сайте Горловской и Славянской епархии.
Очевидцы сообщали, что священнослужители пытались спасти из огня иконы.
Как сообщал УНИАН, за период артиллерийских обстрелов в Горловке погибли 33 мирных жителя и еще 129 ранены.
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