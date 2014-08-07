В Горловке в результате обстрела сгорел Благовещенский храм

Как сообщает сайт gorlovka.ua, деревянный храм и детская площадка, находившаяся возле него в жилом масиве Строителей оказались под обстрелом.

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"В результате прямого попадания артиллерийского снаряда сгорел деревянный Благовещенский храм. В микрорайоне Строителей зафиксировано еще несколько очагов возгорания. Работают пожарные", - подтвердили информацию на сайте Горловской и Славянской епархии.

Очевидцы сообщали, что священнослужители пытались спасти из огня иконы.

Как сообщал УНИАН, за период артиллерийских обстрелов в Горловке погибли 33 мирных жителя и еще 129 ранены.