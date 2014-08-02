Черкасская область приняла почти 2,4 тыс. переселенцев из Донбасса и Крыма
Преимущественно в Черкасскую область переселяются из Донецка, Луганска и других городов восточных областей.
В Черкасскую область уже приехали 2 тыс. 394 переселенцев из восточных областей и Крыма.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, в частности, из Крыма в Черкасскую область приехал и 250 человек, из зоны проведения АТО – 2 тыс. 144 человека.
Преимущественно в Черкасскую область переселяются из Донецка, Луганска и других городов восточных областей.
Читайте такжеНа Черкасщине пророссийских беженцев решили высылать обратноПо информации Черкасского областного контактного центра, после того, как боевики передислоцировались в Донецк и Луганск, интенсивность приезда переселенцев увеличилась. В течение последних дней на Черкасщину ежедневно прибывают 50-60 человек.