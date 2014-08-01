В семьях переселенцев из Донбасса родилось 114 детей - СНБО

У переселенцев из Донбасса в других областях родилось 114 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В семьях переселенцев из Луганской и Донецкой областей с начала противостояния на востоке Украины родилось 114 детей (67 мальчиков и 47 девочек)», - отметил он.

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По словам Лысенко, лидером рождаемости является Киев: здесь в семьях с востока родилось 49 младенцев. В Днепропетровской области у переселенцев родилось 24, во Львовской – 13 детей.

«Также с начала военного противостояния в Крыму в семьях временных переселенцев из Автономной Республики Крым родилось 56 младенцев (22 мальчика и 34 девочки). В частности, на Львовщине появились на свет две двойни», - прибавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

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С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.

В связи с проведением АТО люди покидают эти области. Сегодня зону проведения антитеррористической операции покинули свыше 60 тысяч вынужденных переселенцев.