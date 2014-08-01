МОН объяснил, как вузы будут зачислять абитуриентов с Донбасса, вовремя не подавших документы

В связи с общественно-политической ситуацией, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях, руководители высших учебных заведений должны принять к сведению, что поступающие, постоянно проживающие в этих областях и подавшие копии документов об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне для участия в конкурсе при поступлении на учебу, в отдельных случаях не имеют возможности прибыть в вузы, расположенные в других областях, в установленные условиями приема сроки для предоставления оригиналов документов в случае их рекомендации к зачислению.

Читайте такжеВ высших военных учебных заведениях продолжается вступительная кампания

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины от 1 августа 2014 года «О предоставлении оригиналов документов об образовании», сообщили УНИАН в пресс-службе МОН.

В таких случаях, по решению приемной комиссии, вузы принимают от поступающих Донецкой и Луганской областей, рекомендуемых к зачислению на учебу, заявление-гарантийное письмо, которое поступающий посылает по электронному адресу и по почте в вуз, избранный им для учебы, отметили в Минобразования и разместили на своем сайте образец заявления-гарантийного письма, где предусмотрено обязательство подать оригиналы документов в вуз не позднее 1 ноября 2014 года.

После этого в Единой государственной электронной базе по вопросам образования в соответствии с заявлением-гарантийным письмом поступающего приемной комиссией проставляется отметка о принятии от него оригиналов документов об образовании с соответствующей отметкой. Зачисление проходит в соответствии с условиями приема в высшие учебные заведения Украины, разъяснили в МОН.