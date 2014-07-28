В Минобразования назвали вузы, в которые поступило больше всего заявлений от абитуриентов

Больше всего заявлений о поступлении абитуриенты подали во Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 54 тысячи 121.

Об этом свидетельствует рейтинг высших учебных заведений по количеству поданных заявлений (по образовательно-квалификационным уровням младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра), сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия с общественностью Министерства образования и науки Украины.

Читайте такжеВР проголосовала за закон о высшем образовании, который не могла принять 5 лет

На втором месте: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 51 тыс. 624 заявления; третьем - Национальный университет «Львовская политехника» – 49 тыс. 982 заявления; дальше идут Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» - 45 тыс. 428 заявлений; Национальный авиационный университет – 39 тыс. 748 заявлений; Национальный педагогический университет имени Драгоманова – 34 тыс. 709 заявлений; Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара – 33 тыс. 232 заявления; Харьковский национальный университет имени Каразина – 28 тыс. 365 заявлений; Киевский национальный торгово-экономический университет – 25 тыс. 468 заявлений и Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 25 тыс. 151 заявление.

Читайте такжеЭкономически Украина может позволить себе не 200 университетов, а лишь 40 - Квит

Всего по состоянию на 9.00 28 июля в Единой государственной электронной базе по вопросам образования по образовательно-квалификационным уровням младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра зарегистрировано 1 млн. 912 тыс. 652 заявления.