В прокуратуре подтвердили, что на Донбассе были убиты начальник горотдела милиции и участковый

В Донецкой области совершено умышленное убийство начальника горотдела милиции и участкового инспектора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, 31.07.2014г. в Волновахский райотдел милиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на трассе Докучаевск-Новотроицкое, в автомобиле и возле него находятся тела двух мужчин без признаков жизни.

После выезда на место следственно-оперативной группы установлено, что погибшим является начальник Докучаевского горотдела милиции, 1963 года рождения, и участковый инспектор, 1981 года рождения. У обоих многочисленные огнестрельные ранения.

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Для расследования этого резонансного преступления создана группа следователей и процессуальных руководителей. Составлен план первоочередных следственных действий, отрабатываются основные версии совершения убийства. Произведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства.

Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования, начатого по п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (умышленное убийство).

Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области Николая Франтовского.