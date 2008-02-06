Завтра в Киеве будет идти дождь

Завтра в Украине будет преобладать облачная без осадков погода, лишь в западных и северных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах – дождь и мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром местами ожидается туман. В восточной части и Карпатах – на дорогах местами гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью – от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, в Крыму и в Одесской области – местами 7-9° тепла; в восточных областях – ночью 2-7° мороза, днем – около 0°.

8-9 февраля синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром 8 февраля в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег, местами с дождем.

На дорогах восточных областей и Карпат – местами гололедица. В Украине – местами туман, слабый гололед. Ветер будет юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье – местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области 3-8° тепла; в восточных областях и Карпатах – ночью 4-9° мороза, днем – от 2° тепла до 3° мороза.

10-11 февраля существенных осадков не ожидается, лишь на юге местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области 7 февраля будет облачно, ночью – без осадков, утром и днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

8-9 февраля в столице и Киевской области также облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью и утром 8 февраля возможен небольшой мокрый снег, местами с дождем. Местами туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

10-11 февраля существенных осадков не ожидается. Температура ночью 2-6° мороза, днем 0-4° тепла.