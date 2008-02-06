Нацбанк призывает правительство бороться за гривню вместе

Национальный банк Украины призвал правительство к совместным мерам по противодействию негативному влиянию на финансовую стабильность гривни. Это намерение объясняется угрозой национальной денежной единице со стороны глобальных процессов и неспособности национальной экономки резко повысить уровень производства – так прокомментировал Немецкой волнеэту инициативу экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

Нацбанк Украины отметил снижение уровня доллара экономики и рост спроса на гривню. Тем не менее, и дальше сдерживать инфляцию исключительно монетарными методами Национальный банк считает невозможным. Как объяснил Александр Жолудь, рост денежной массы в Украине является не причиной, а следствием инфляции. Он сказал, что ее провоцируют мировая тенденция к росту цен на продовольствие и энергоносители, а также повышение жилищно-коммунальных и транспортных тарифов внутри государства. Правительственный мораторий на рост стоимости газа для населения на этот год экономист оценил как первый признак внедрения правительством антиинфляционного пакета. Остальные рычаги сдерживания инфляции, по словам Желудя, также находятся в пределах правительственных полномочий. Именно поэтому, как считает экономист, очень необходимы согласованные действия Нацбанка и Кабинета Министров.