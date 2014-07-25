Преобразование ОГТРК в общественное вещание можно провести в два этапа - председатель Госкомтелерадио

Преобразования ОГТРК в общественное вещание можно провести в два этапа. Об этом сообщил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко во время чат-конференции в «Телекритике» 25 июля.

Отвечая на вопрос читателей, что он думает по поводу реформы ОГТРК в связи с принятием закона об общественном вещании, Наливайко отметил, что именно с областными ГТРК, на базе которых должна создаваться Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), есть несколько проблем.

«Что касается создания НОТУ на базе НТКУ и НРКУ, здесь нет никаких противоречий. Что же касается ОГТРК, то есть несколько проблем. Первая: это вариант ликвидации ОГТРК, с чем не соглашаются территориальные общины, коллективы ОГТРК (они иногда составляют 200-300 человек). А также их финансово-имущественные проблемы, при таком быстром подходе могут потянуть на дно весь проект. На наш взгляд, было бы уместно так же, как и разгосударствление печатных СМИ, произвести в два этапа. Один год - это создание общественного телевидения на базе НТКУ и НРКУ. А через год или два, после создания канала территориальных общин, - переход ОГТРК на общественное вещание», - отметил Олег Наливайко.