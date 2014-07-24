В Минздраве рассказали о состоянии здравоохранения в Донецке и Луганске

Об этом Глава Минздрава Олег Мусий рассказал в интервью журналу Новое время.

По его словам, в освобожденном от боевиков Славянске возобновлена работа четырех больниц. Но при этом, психиатрическая клиника города сильно разрушена, также пострадали санэпидемстанция и роддом.Читайте такжеМинздрав резервирует в медучреждениях до 30% мест для лиц, пострадавших в зоне АТО - Мусий

"Эти здания мы использовать не можем", - отметил министр.

По его словам, ситуация в Донецке и Луганске ситуация еще сложнее.

"Донецкая областная клиническая больница частично захвачена террористами, и люди бояться туда обращаться за помощью. В Луганске онкологический диспасер находиться очень близко от базы террористов, и во время обстрелов туда попадают снаряды. Многие врачи просто уехали из региона. Но гражданская медицина в регионе в целом функционирует, лекарствами обеспечена", - сообщил Мусий.

Полный текст интервью с Олегом Мусием читайте в НВ № 11 уже 25 июля.