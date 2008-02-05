На шахте в Донецке возможен взрыв?

В Донецке приступила к работе комиссия по расследованию причин пожара на шахте "Куйбышевская".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального облуправления Госгорпромнадзора, руководитель комиссии, замначальника Терруправления Вячеслав КОРОЛЬ подчеркнул, что "в условиях, когда авария приняла затяжной характер, работы по ее ликвидации должны вестись согласно "Правилам безопасности" и по проекту ликвидации аварии".

В пресс-службе отметили, что с начала 2008 года на данное шахте уже дважды инспекторы горнотехнической инспекции проводили обследование. По результатам проверок из-за выявленных нарушений приостанавливались работы в конвейерном уклоне №5 и запрещался спуск-подъем людей клетью подъемной установки.

"К административной ответственности привлекались главный механик шахты и начальник участка конвейерного транспорта. В октябре 2007 года из-за отсутствия воды в противопожарном пруду также приостанавливалось ведение работ в конвейерном поклоне №5, и был оштрафован начальник водоотлива и противопожарной защиты", акцентировали в пресс-службе.

Шахта "Куйбышевская" введена в эксплуатацию в 1939 году с проектной мощностью 500 тыс. тонн угля в год. В 1972 году проведена реконструкция предприятия. На данное время промышленные запасы угля шахты составляют 15 млн. тонн, производственная мощность - 140 тыс. тонн в год. Шахта относится к сверхкатегорийным по газовому фактору. Пласт угля К8, который отрабатывается в настоящее время, является опасным по пыли, не склонен к самовозгоранию, безопасен по выбросам угля и газа.

Как сообщал УНИАН, в 8 ч. 45 мин. Утра 4 февраля на шахте "Куйбышевская" произошел пожар. Возгорание возникло в конвейерном уклоне пласта К 8. По предварительной информации, загорелся барабан приводной станции. В момент возгорания в шахте находилось 108 человек . Все горняки, кроме одного, были благополучно эвакуированы из шахты. Судьба одного из горняков остается неизвестной. Горноспасатели планировали произвести изоляцию горящего участка, однако вынуждены были прекратить работы и отойти на безопасное расстояние из-за возросшей концентрации метана.