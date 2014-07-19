Родственники львовских десантников разблокировали трассу Киев-Чоп

Родственники военнослужащих 80-й аэромобильной бригады, которые на протяжении вчерашнего дня блокировали международную трассу Киев-Чоп, после длительных переговоров ночью 18 июля согласились разблокировать движение.

Как сообщили УНИАН во Львовской областной государственной администрации, к переговорам с родителями и женами львовских десантников было привлечено руководство Львовского областного совета и ОГА, военное руководство, руководители силовых структур, священники.

На трассе для родителей организовали прямую телефонную связь с секретарем СНБО Андреем Парубием, который заверил, что кольцо вокруг Луганского аэропорта, который обороняет 80-я бригада, прорвали украинские войска и к воинам прибыла подмога. После этого родители согласились разблокировать трассу для движения транспорта, который образовал на трассе международного сообщения несколькокиллометровые заторы.

Как сообщал УНИАН, 18 июля родители военнослужащих 80-й аэромобильной бригады перекрыли движение транспорта на международной трассе Киев-Чоп с требованием предоставить помощь львовским десантникам, которые обороняют аэропорт Луганска, а также обеспечить их медицинской помощью, боеприпасами, продуктами и водой.

Между тем вчера вечером министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль юго-восточную часть города Луганск, а также разблокировали аэропорт Луганска.