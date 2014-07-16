Работники «Краснодонугля» массово увольняются из-за военных действий террористов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На предприятии «Краснодонуголь» в Краснодоне Луганской области в связи с военными действиями террористов работники завода массово увольняются. За последние дни заявления по собственному желанию написали 300 рабочих. Местные жители Краснодона массово покидают город», - сказал он.

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Справка УНИАН. ПАО «Краснодонуголь» входит в состав горнодобывающего дивизиона группы «Метинвест» и является одним из крупнейших в Украине предприятий по добыче коксового угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входят пять угледобывающих подразделений, две углеобогатительные фабрики, ремонтные, транспортные и энергетические подразделения.

Основными потребителями продукции «Краснодонугля» являются коксохимические предприятия группы "Метинвест": Авдеевский коксохимический завод и коксохимическое производство меткомбината «Азовсталь».

«Метинвест» - вертикально интегрирована горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» является группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.