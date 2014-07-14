На крымские пляжи возвращаются заборы - СМИ

В поселке Кореиз, в Крыму, на пляже местного спа-отеля появился забор, а с отдыхающих взимается плата за вход.

Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Как сообщили корреспонденту агентства работники пляжа на кассе, цена входа составляет 1 тыс. рублей для взрослых, 500 рублей для детей. Они также добавили, что забор был установлен по причине переоформления назначения пляжа, который стал оздоровительным.

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При этом на уточняющий вопрос корреспондента о том, какие именно оздоровительные услуги оказываются на пляже, сотрудники ответить затруднились.

Забор, ограничивающий свободный доступ на пляж, был демонтирован в Кореизе 21 мая. Тогда заявили, что ограждения установлены незаконно, а выданные ранее разрешения на их установку будут оспариваться в суде.