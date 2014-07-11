Ежедневно из района АТО перемещается около 1200 человек - Минрегионстрой

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Согласно сообщению, ведется поиск помещений для размещения людей, осуществляется их паспортизация и проверка на соответствие требованиям для временного размещения людей. На сегодняшний день для этих потребностей определено почти 4,5 тысячи объектов, где можно разместить 61 тысячу человек.

В ведомстве отметили, что «Дорожная карта» для людей внутренне перемещенных в пределах страны будет находиться на железнодорожных вокзалах страны, в отделениях милиции, подразделениях ГСЧС, обслуживающих организациях, диспетчерских службах органов местного самоуправления.

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По поручению вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана, такая «дорожная карта» уже подготовлена и направлена в региональные штабы, занимающиеся вопросами внутренне перемещенных лиц, транзитных пунктов и т. п. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на очередном заседании о комплексном обеспечении первоочередных нужд людей, которые вынужденно покидают район проведения АТО.

Продолжают работу транзитные пункты в районе города Красноармейск (Донецкая область), в районе города Сватово (Луганская область). Дополнительно развернут транзитный пункт на 200 человек в г. Волноваха (Донецкая область). Еще один транзитный пункт в районе города Барвинково (Харьковская область) выведен в резерв, учитывая изменение оперативной обстановки.

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Напомним, для людей внутренне перемещенных в пределах страны, создан информационный ресурс http://vpo.gov.ua, где размещены информация о наличии свободного жилья в регионах, контактные данные региональных штабов, вопросы социальной защиты и другая справочная информация.