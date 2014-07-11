На Луганщине автобус с шахтерами попал под обстрел: есть погибшие
04:27, 11 июля 2014Общество
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В четверг, 10 июля, во время боя в Червонопартизанске автобус с шахтёрами попал под обстрел. Горняки ехали с первой смены.
Reuters
Об этом сообщает informator.lg.ua, ссылаясь на слова местных жителей.
Очевидцы утверждают, что это произошло возле воздухоподающего ствола шахты "Красный партизан" ОАО "ДТЭК Свердловантрацит".
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Как рассказывают свидетели, автобус буквально разорвало на две половины. По предварительным данным, 5 человек погибло и более 10 человек получили ранения. Подробности трагедии выясняются.
Как сообщал УНИАН, министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко о том, что Вооруженные Силы Украины на украинско-российской границевзяли под контроль пропускной пункт "Червонопартизанск".
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