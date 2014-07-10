Завтра в Украине будет жарко. На западе и севере - дожди

Грозовые дожди наиболее вероятные в западных областях, даже ожидаются сильные ливни, также влажная погода будет преобладать в северных областях и в Винницкой области. На юге и востоке отдельные локальные дожди возможны, но небольшие и местами.

Об этом пишет сайт opogode.ua.

В западной части ожидаются грозовые дожди, местами сильные осадки, град и порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9 +15, днем +18 +24 градуса.

В северных областях местами дожди с грозами, возможен град. Температура воздуха ночью +10 +16, днем +20 +26 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода, только в Винницкой области пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +25 +32 градуса.

На востоке будет преимущественно сухо, лишь в отдельных районах пройдут локальные дожди. Температура воздуха ночью +10 +16, днем +25 +32 градуса.

В южной части осадков не ожидается, лишь местами небольшие грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15 +20, днем +26 +33 градуса.

В Киеве осадков станет меньше и потеплеет. Существенные дожди маловероятны, лишь в отдельных районах возможны небольшие грозовые дожди. Температура воздуха ночью +13 +15, днем +24 +26 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный и восточный, 5-12 м/с.