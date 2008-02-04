Началась учеба для аграриев в Луганске

В Луганске началась учеба для аграриев области.

Как передает корреспондент УНИАН, 300 руководителей и главных агрономов сельских хозяйств восьми центральных и северных районов области приняли участие в первой научно-практической конференции, которая состоялась в Луганском национальном аграрном университете.

«Знание и умение становятся решающим фактором перехода сельского хозяйства на современные методы ведения хозяйства на земле. Преимущество будет иметь тот, кто будет работать в соответствии с законами природы и экономики», - отметил на конференции заместитель председателя облгосадминистрации Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

На форуме речь шла о технологических тонкостях обработки земли, изменениях в земельном законодательстве, внедрениях ресурсосохраняющих технологий, подготовке агрохозяйств к весенне-полевым работам и об уходе за посевами.

Второй тур учебы по аналогичной тематике состоится 7 февраля в городе Старобельск для руководителей агрохозяйств 10 северных районов Луганской области.