Супруга Президента выступает против существования закрытых больниц для номенклатуры

Марина Порошенко поддержала решение о том, что отныне это учреждение становится открытым доступным для обследования, диагностики и лечения тех, кто в этом нуждается, сообщает пресс-служба Президента.

«Украина нуждается в новой социальной политики. Реформа медицины, ее доступность является очень важной для всех граждан», - отметила супруга Президента.

Вместе с коллективом медицинского учреждения жена Главы государства выступила с инициативой, чтобы поликлиника и больница на бесплатной основе принимали детей - переселенцев с Востока Украины.Читайте такжеВ Киевском центре клинической медицины будут бесплатно лечить детей с востока Украины

Она считает целесообразным медицинский осмотр всех переселенцев, вынужденных уехать с Востока, в первую очередь детей.

Директор Государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Дмитрий Дячук сообщил, что коллектив медицинского учреждения решил направить на помощь переселенцам свою однодневную зарплату - 165 тысяч гривен.

По словам Дмитрия Дячука, разработана программа мобильных бригад врачей - специалистов медучреждения, которые выедут в лагеря переселенцев в Киевской области и домов, где они расселены, для проведения консультаций и профилактических осмотров детей.

Контакты лагерей и волонтеров, занимающихся проблемами переселенцев, передала больнице Уполномоченный Президента по урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко, которая вместе с Мариной Порошенко посетила медучреждение. Она также поддержала инициативу коллектива больницы о предоставлении бесплатных услуг детям переселенцев.

«Ненормально, что мы имели закрытые больницы. Хорошо, что новая власть приняла решение о возможности лечения в «Феофании» наших тяжелораненых воинов, и логичным шагом выглядит помощь в подобных медицинских учреждениях и переселенцам», - подчеркнула Ирина Геращенко.