ГАИ увеличит размеры штрафов (тарифы)

Министерство внутренних дел инициирует ряд изменений в законодательство для улучшения безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, в соответствии с инициированными изменениями увеличиваются размеры штрафов за нарушение в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в среднем штраф за правонарушение будет составлять 85-100 грн.

Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений правил дорожного движения. В частности, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора будет составлять 170 грн., а за управление в нетрезвом состоянии – 1360-1700 грн. или лишение права управления от 1 до 2 лет.

С.КОЛОМИЕЦ отметил, что МВД также инициирует введение и использование приборов автоматической фотофиксации правонарушений для формирования полноценной доказательной базы нарушений правил дорожного движения. В частности, один из таких приборов был продемонстрирован журналистам сегодня перед началом пресс-конференции.

Также, по словам С.КОЛОМИЙЦА, вводится механизм контроля за систематическое нарушение правил дорожного движения путем начисления штрафных баллов, которые будут насчитываться в порядке, установленном Кодексом Украины об административных правонарушениях.

По его словам, если в течение года со дня совершения правонарушения сумма начисленных штрафных баллов будет равна 30, человек, по решению суда, лишается права управления транспортным средством. Учет начисленных штрафных баллов будет осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы, которая должна быть создана ГАИ. На начальном этапе учет будет обеспечиваться при помощи талонов к удостоверению водителя.

Кроме этого, по словам С.КОЛОМИЙЦА, с целью упрощения порядка рассмотрения административных материалов по фактам нарушений правил предлагается наделить полномочиями по принятию решения о наложении административных штрафов работников ГАИ на месте совершения правонарушения. В случае несогласия правонарушителя с решением работника ГАИ материалы направляются в суд.

Штраф будет платиться в банковские учреждения, работник ГАИ будет только принимать решение о его взимании.