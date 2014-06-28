В Луганске боевики отобрали квартиру у похищенного лидера "Просвиты"

Об этом Luganskie.com сообщили друзья семьи Семистяги

Как оказалось, через день после того, как его доставили в подвал захваченного здания СБУ, он позвонил домой и попросил привезти документы на квартиру.

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Напомним, ранее коллеги Семистяги сообщали, что боевики пришли в Украинско-Канадский центр "Возрождение", который возглавляет просвитянин. Во время обыска была изъята документация центра, Семистягу боевики забрали с собой.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Луганске террористы похитили главу местной "Просвиты".