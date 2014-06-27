В Луганске создан антикризисный центр для безопасности жителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, в связи с напряженной общественно-политической ситуацией для городской власти на сегодняшний день главная задача - обеспечить безопасность луганчан. В связи с этим городской председатель Сергей Кравченко выступил с инициативой создать данный центр.

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«Сегодня людей больше всего волнуют вопросы, связанные с их личной безопасностью. Всем без исключения четко выполнять мероприятия, направленные на беспрепятственное функционирование органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города, в первую очередь, предприятий жизнеобеспечения. Каждый из вас обязан осуществлять постоянный мониторинг и обобщение данных об обстановке, сложившейся на подчиненных территориях», - отметил Сергей Кравченко.

Начальник аварийно-спасательной службы Александр Летун отметил, что теперь по номеру 15 77, с мобильного(0642) 53-24-07, 53-24-08 могут звонить луганчане по любым волнующим их вопросам, и в телефонном режиме предоставят населению информацию о местах укрытия в любом районе города, проинструктировать, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций.