Количество вынужденных переселенцев в Украине достигло 46 тысяч - ООН

Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник помощник генерального секретаря всемирной организации по правам человека Иван Шимонович.

"За последние два недели число внутренне перемещенных лиц в стране удвоилось с крупномасштабной миграцией населения - примерно 15 тысяч 200 человек - в районах Донецка и Луганска", - сообщил Шимонович Совету Безопасности ООН по видеосвязи из Хорватии.

Читайте такжеСвятогорск принял около 20 тысяч беженцев из других населенных пунктов Донецкой областиПо его словам, "на 23 июня Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 46 тысяч 100 внутренне перемещенных лиц, 11 500 человек - из Крыма и почти 34 600 - с востока".

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