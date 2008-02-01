Украинские перевозчики готовят иск к Польше

Украинские перевозчики из-за вынужденного простоя на границе с Польшей понесли по меньшей мере 60 млн. грн. убытков.

Об этом сообщил «Немецкой волне» председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей КОРЧИНСКИЙ.

В то же время Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины готовит обращение к правительству Польши с требованием компенсаций.

В Ассоциации сообщили, что сейчас ведутся консультации с юристами о механизме иска к Польше. Вместе с тем в Ассоциации считают, что эту процедуру должно начать непосредственно правительство Украины. Ассоциация со своей стороны предоставит всю необходимую информацию и пакет документов от перевозчиков, понесших убытки.

Претензии к Польше также имеет и Львовская железная дорога. Только за три дня забастовки польских таможенников железная дорога понесла убытки на 3 млн. грн. Сейчас на пограничных станциях простаивают до тысячи вагонов.

Как сообщалось, в течение нескольких недель таможенники Польши, требуя повышения зарплаты, саботировали работу: массово уходили в отпуск и на больничный, поскольку, согласно законодательству, права на забастовку они не имеют.