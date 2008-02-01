Тимошенко предложила академикам поддержать молодых ученых

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Национальной академии наук Украины разработать концепцию поддержки молодых ученых.

Как передает корреспондент УНИАН, это предложение Ю.ТИМОШЕНКО высказала, выступая на расширенном заседании бюро президиума НАН Украины.

«Я очень вас прошу, выучите весь мировой опыт, выберите лучшую модель, которая есть в мире, я не эксперт по этим вопросам, и дайте правительству вариант, как должна выглядеть эта структура», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к ученым.

Заботу о молодых ученых она назвала одним из приоритетных направлений работы правительства.